Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ: Pazar günü Trabzonspor karşısında kazanarak, yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Akgün Altuğ, 4 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını kazanarak, yükselişlerini devam ettirmek istediklerini bildirdi.



Altuğ yaptığı yazılı açıklamada, takımın sezon başından beri ortaya koyduğu performansa dikkati çekerek, emin adımlarla yola devam edeceklerini aktardı.



Sezonun ikinci yarısına Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında alınan güzel bir galibiyetle başladıklarını anımsatan Altuğ, "Ligdeki 10'uncu galibiyetimize imza attık. Pazar günü Trabzonspor karşısında kazanarak, yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.