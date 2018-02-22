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Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne verilen arada çalışmalarına devam ediyor. 

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor

Sakarya Spor Salonu'nda yapılan antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ernak, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında geçen hafta TOFAŞ'a son saniyelerde kaybettiklerini anımsattı. 

 Ernak, ilk kez katıldıkları kupada devam etmeyi arzu ettiklerini ancak maç içerisinde yaşanan sakatlıklar ve faul sorunları nedeniyle elendiklerini kaydetti. 

Kupaya renk kattıklarını, elendikten sonra tekrar lige odaklandıklarını ifade eden Ernak, 19. hafta mücadelesinde 5 Mart'ta TOFAŞ'la yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirtti. 

Ligin ikinci yarısının daha zorlu geçtiğine işaret eden Ernak, "Lig fikstürü oldukça zor. TOFAŞ maçının ardından Muratbey Uşak'ı misafir edeceğiz. Uşak, yaptığı takviyelerle çok zorlu bir rakip haline geldi. Galibiyete ihtiyaç duyan bir takım olduğu için büyük bir motivasyonla, özellikle antrenör değişikliğinden sonra çok farklı bir karakterde basketbol oynuyorlar. Çok zor bir maç olacağını düşünüyoruz. TOFAŞ'tan sonra onun hazırlıklarına başlayacağız. Uşak maçında seyircimize büyük iş düşecek. Pazartesi maça gelme alışkanlığı çok yok ama takvimlerine not etsinler, diye söylemiş olalım." şeklinde konuştu.

Sakatlıklar ve hastalıklarla mücadele ettiklerini vurgulayan Ernak, "Bizi maçsız dönemde eksik bırakan ufak tefek sakatlıklar var. Onları atlatmaya çalışıyoruz. Üç oyuncumuz milli takımda, gençlerle takımı takviye ettik. Onlarla antrenmanlarımızın kalitesini düşürmemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya
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