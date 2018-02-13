"Bütün gücümüzle TOFAŞ maçına hazırlanıp o maçtan sürpriz bir sonuç çıkartıp yolumuza devam etmek istiyoruz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, PTT Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 15 Şubat Perşembe günü TOFAŞ'la yapacağı maçın hazırlıklarını Sakarya Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ernak, taraftarların ligdeki Yeşilgiresun Belediyespor maçında takıma büyük destek olduğunu hatırlattı.

Yeşilgiresun Belediyespor takımının alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğini belirten Ernak, "Bunun için çok tehlikeli bir maç olacağını düşünüyorduk. Çok hızlı ve skorer oyuncuları var. Bizi kendi düzenimizin dışına çıkartabiliyorlar ama maçın başında çok kararlı ve stratejimize bağlı kalarak oynadığımız için maçın sonuna kadar büyük bir tehlike yaşamadık diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Ernak, Türkiye Kupası'nın her zaman sürprizlere açık bir turnuva olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ligdeki ilk senemizde bu turnuvaya katılma hakkı elde ettiğimiz için sevinçli ve gururluyuz. Mutlaka bunun tadını çıkartacağız. Bütün gücümüzle TOFAŞ maçına hazırlanıp o maçtan sürpriz bir sonuç çıkartıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Seyircimiz İstanbul'da da bizim yanımızda olursa Türkiye Kupası maceramız çok daha keyifli bir hal alır."

Yeni transferlere değinen Ernak, oyuncuların takıma beklediğinden daha çabuk uyum sağladığını belirtti.

Ersin Dağlı'nın uzun yıllar Türkiye'de oynamış üst düzey ve tecrübeli bir oyuncu olduğunun altını çizen Ernak, "Birkaç gün içerisinde sanki yıllardır bu takımda oynuyormuş gibi takımla kaynaştı. Gian Clavell'den uyum süreci ile alakalı ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk fakat o da özellikle takımdaşlık ve bugüne kadar yapmış olduğumuz şeyleri öğrenme açısından çok çabuk mesafe katetti. İkisinin de takımımız için sezonun geri kalan kısmında çok başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.