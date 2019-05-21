banner1005
İran'dan ABD'ye Basra Körfezi'nde 'kaza' uyarısı
İran'dan ABD'ye Basra Körfezi'nde 'kaza' uyarısı
287 kişi yakalandı
287 kişi yakalandı
Fatih Terim hakkında flaş karar
Fatih Terim hakkında flaş karar
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Sakaryaspor TFF 2. Lig play-off finalinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off yarı finalinde Sakaryaspor, 4-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.

Sakaryaspor TFF 2. Lig play-off finalinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off yarı finalinde Sakaryaspor, 4-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşma, başladığı gibi golsüz sona erdi.

Müsabakanın 66. dakikasında Sarıyer'de Nuri Fatih Aydın, kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı.

TFF 2. Lig'de play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakaryaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.