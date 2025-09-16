Sakaryaspor’a dev destek: Sarıyer İçecek 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu

Sakaryaspor Kulübü, 2025–2026 sezonu için Sarıyer İçecek ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmaya göre Sarıyer İçecek, Sakaryaspor’un forma kol sponsoru oldu. Böylece Sakarya’da üretilen Sarıyer İçecek’in lezzetleri, köklü Sakaryaspor camiası ve taraftarıyla buluştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, iş birliğinin sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda kulübe duyulan inancın da göstergesi olduğunu söyledi. “Sarıyer İçecek’in Sakarya’da üretim yapıyor olması ve şehrimizle bütünleşmiş bir marka kimliği taşıması bu anlaşmayı daha da anlamlı kılıyor. Bu destek sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda Sakarya’ya ve Sakaryaspor’a olan inançlarının da göstergesidir. Bu iş birliğiyle birlikte hem saha içinde hem de saha dışında daha güçlü bir kulüp olacağımıza inanıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına Sarıyer İçecek ailesine teşekkür ederim.”

Sakaryaspor’a dev destek: Sarıyer İçecek 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu - Resim : 1

“TRİBÜNLERİNDEN YETİŞTİĞİMİZ KULÜBE DESTEK VERMEK ONUR VERİCİ”

Sarıyer İçecek Medya İletişim Müdürü Hüseyin Karadayı ise Sakaryaspor ile yapılan iş birliğinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını vurguladı: “Sakaryaspor, sadece bir futbol kulübü değil; çocukluğumuzun, gençliğimizin, tribün kültürümüzün ve şehrimizin en önemli değerlerinden biridir. Üretimini Sakarya’da gerçekleştiren bir marka olarak bu şehrin kulübüne destek olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Tribünlerinden yetiştiğimiz bu kulübe bugün markamızla katkı sağlayabilmek çok kıymetli. Sakaryaspor’un muhteşem taraftarıyla buluşmak, Sarıyer İçecek’in lezzetlerini şehrimizin kalbiyle bir araya getirmek bizleri onurlandırıyor. Biz bu birlikteliğin yalnızca bu sezon değil, uzun yıllar sürecek kalıcı bir iş birliğinin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Takımımıza yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz.”

Sakaryaspor’a dev destek: Sarıyer İçecek 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu - Resim : 2

sakaryaspor sarıyer
