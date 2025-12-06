Sakaryaspor’da fırtına dinmiyor: Bir istifa daha geldi

Sakaryaspor teknik direktörü Serhat Sütlü, takımın Esenler Erokspor’a 4-1 kaybettiği maçın ardından düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sakaryaspor’da fırtına dinmiyor: Bir istifa daha geldi
Yayınlanma:

Sakaryaspor’da yönetim ve teknik kadro sarsıntısı devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Serhat Sütlü, takımın Esenler Erokspor’a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa etti. Sütlü, beş haftadır galibiyet alınamamasına dikkat çekerek sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Sakaryaspor’da fırtına dinmiyor: Bir istifa daha geldi - Resim : 1

Sütlü’nün bugünkü ayrılığı, kulüpte son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendiriliyor. Daha önce Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı’nın görevini bırakması, zorlu Erokspor deplasmanı öncesi takımda ciddi moral kaybına neden olmuştu. Yönetim boşluğu nedeniyle oyuncu grubunda belirsizlik artarken, bazı futbolcuların alacak problemleri nedeniyle FIFA’ya başvurması tedirginliği yükseltmişti.

Teknik Direktör Serhat Sütlü’nün ayrılık kararından önce takımı bir arada tutmak için çaba gösterdiği, oyuncularla birebir görüşmeler yaptığı biliniyordu. Ancak Kıratlı’nın istifasıyla başlayan süreç Sütlü’nün bugün yaptığı açıklamayla teknik heyete de yansıdı.

sakaryaspor teknik direktör istifa
