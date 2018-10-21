O illeri meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor
O illeri meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor
Çin'de maden ocağında patlama
Çin'de maden ocağında patlama
'CIA ses kayıtlarını dinledi'
'CIA ses kayıtlarını dinledi'
Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Sakatlanan Messi El Clasico'yu kaçıracak

Sağ kolunda çatlak tespit edilen Messi, 28 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak Real Madrid mücadelesinde sahaya çıkamayacak.

Sakatlanan Messi El Clasico'yu kaçıracak

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin sağ kolunda çatlak meydana geldiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Messi, Camp Nou'daki Sevilla maçında ilk yarıdaki golü sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede yere düşüp kolundan sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Camp Nou sessizliğe büründü

Messi'nin yere düştüğü anda Camp Nou sessizliğe büründü. Yerde acı çektiği görülen Messi, ilk müdahalenin ardından sahadan ayrılırken uzun süre alkışlandı.

Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, tetkiklerde Messi'nin sağ kolunda çatlak tespit edildiği, Arjantinli yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Kasım ayının ikinci yarısı sahalara dönmesi beklenen Messi, bu durumda 28 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Real Madrid mücadelesinde forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin bu sakatlığı dikkate alarak yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #messi #El Clasico #real madrid #barcelona
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.