Sağ kolunda çatlak tespit edilen Messi, 28 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak Real Madrid mücadelesinde sahaya çıkamayacak.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin sağ kolunda çatlak meydana geldiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Messi, Camp Nou'daki Sevilla maçında ilk yarıdaki golü sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede yere düşüp kolundan sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.



Camp Nou sessizliğe büründü



Messi'nin yere düştüğü anda Camp Nou sessizliğe büründü. Yerde acı çektiği görülen Messi, ilk müdahalenin ardından sahadan ayrılırken uzun süre alkışlandı.



Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, tetkiklerde Messi'nin sağ kolunda çatlak tespit edildiği, Arjantinli yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.



Kasım ayının ikinci yarısı sahalara dönmesi beklenen Messi, bu durumda 28 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Real Madrid mücadelesinde forma giyemeyecek.



Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin bu sakatlığı dikkate alarak yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.