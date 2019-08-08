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Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma soruşturma

Liverpool polisi, sosyal medyada Mısırlı futbolcuyu hedef alan ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma soruşturma

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma polis soruşturma açtı. 

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, Mısırlı yıldız futbolcu Salah'a yönelik Twitter'da atılan ve başka kullanıcılar tarafından da paylaşılan mesajın "nefret suçu" kapsamında değerlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Sosyal medya kullanıcısının Everton ile ilişkisi olduğu iddiaları üzerine konuşan kulüp sözcüsü, "Her türlü ırkçılığa karşıyız. Elimizdeki bilgileri ilgili makamlarla paylaştık. Twitter kullanıcısının kulüple ilgisinin olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool, sezonun açılış maçında yarın Norwich City'yi ağırlayacak. 


Kaynak: AA
Etiketler; #liverpool #ingiltere
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