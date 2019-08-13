İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, UEFA Süper Kupa'da Chelsea ile İstanbul'da yapacakları karşılaşma öncesi futbolseverlere Türkçe mesaj yolladı.Kaynak: AA
Vodafone Park'ta yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi özel uçakla İstanbul'a gelen Liverpool kafilesinde yer alan yıldız oyuncu Salah, sosyal medyadan Türk futbolseverlere selam verdi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türk futbolseverlere seslenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu, Türkçe karakterlerle "Merhaba Türkiye" mesajını yazdı.
Muhammed Salah'ın mesajı, kısa süre içinde büyük ilgi görerek on binlerce beğeni topladı.
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