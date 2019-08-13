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Salah'tan Türkçe mesaj

UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a gelen Liverpool'da Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, sosyal medya hesabından Türkçe mesaj yayımladı.

Salah'tan Türkçe mesaj
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, UEFA Süper Kupa'da Chelsea ile İstanbul'da yapacakları karşılaşma öncesi futbolseverlere Türkçe mesaj yolladı.

Vodafone Park'ta yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi özel uçakla İstanbul'a gelen Liverpool kafilesinde yer alan yıldız oyuncu Salah, sosyal medyadan Türk futbolseverlere selam verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türk futbolseverlere seslenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu, Türkçe karakterlerle "Merhaba Türkiye" mesajını yazdı.

Muhammed Salah'ın mesajı, kısa süre içinde büyük ilgi görerek on binlerce beğeni topladı.

Kaynak: AA
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