Salah transferi kasayı doldurdu! 3 günde 12 milyon euro gelir
Trabzonspor'un Mohamed Salah ile imzaladığı transfer dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızı kadrosuna kattıktan sonraki ilk 3 günde forma ve kombine satışlarından 12 milyon euro gelir elde etti.
Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah, Trabzonspor ile 2 yıllık imzayı attı. Bordo-mavili kulübün gerçekleştirdiği bu sükseli transfer, dünya genelinde büyük bir yankı buldu.
Mohamed Salah, Trabzonspor'dan iki yıl boyunca toplam 34 milyon euro kazanacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi duyuruda transferin mali detayları şöyle paylaşıldı:
"Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
"25 BİN KİŞİ VAR BURADA"
Mohamed Salah, Trabzon'a geldiğinde kendisini karşılamaya gelen büyük kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Yıldız futbolcu duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum."
TRANSFERİN MEYVELERİ ŞİMDİDEN ALINIYOR
HT Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor, Salah transferinin karşılığını finansal olarak da almaya başladı. Fırtına'nın, Mohamed Salah'ın kadroya katılmasının ardından geçen 3 gün içinde forma ve kombine satışlarından elde ettiği gelir 12 milyon euroya ulaştı.