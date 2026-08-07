Salah transferi kasayı doldurdu! 3 günde 12 milyon euro gelir

Yıldız futbolcu duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum."