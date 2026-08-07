Salah transferi kasayı doldurdu! 3 günde 12 milyon euro gelir

Trabzonspor'un Mohamed Salah ile imzaladığı transfer dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızı kadrosuna kattıktan sonraki ilk 3 günde forma ve kombine satışlarından 12 milyon euro gelir elde etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Salah transferi kasayı doldurdu! 3 günde 12 milyon euro gelir - Resim: 1

Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah, Trabzonspor ile 2 yıllık imzayı attı. Bordo-mavili kulübün gerçekleştirdiği bu sükseli transfer, dünya genelinde büyük bir yankı buldu.

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Salah transferi kasayı doldurdu! 3 günde 12 milyon euro gelir - Resim: 2

Mohamed Salah, Trabzonspor'dan iki yıl boyunca toplam 34 milyon euro kazanacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi duyuruda transferin mali detayları şöyle paylaşıldı:

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Salah transferi kasayı doldurdu! 3 günde 12 milyon euro gelir - Resim: 3

"Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

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Salah transferi kasayı doldurdu! 3 günde 12 milyon euro gelir - Resim: 4

"25 BİN KİŞİ VAR BURADA"

Mohamed Salah, Trabzon'a geldiğinde kendisini karşılamaya gelen büyük kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Salah transferi kasayı doldurdu! 3 günde 12 milyon euro gelir - Resim: 5

Yıldız futbolcu duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum."

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Salah transferi kasayı doldurdu! 3 günde 12 milyon euro gelir - Resim: 6

TRANSFERİN MEYVELERİ ŞİMDİDEN ALINIYOR

HT Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor, Salah transferinin karşılığını finansal olarak da almaya başladı. Fırtına'nın, Mohamed Salah'ın kadroya katılmasının ardından geçen 3 gün içinde forma ve kombine satışlarından elde ettiği gelir 12 milyon euroya ulaştı.

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Trabzonspor Mohamed Salah transfer