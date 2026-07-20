Salah transferinde kriz büyüdü! Menajerin talebi Beşiktaş'ı kızdırdı
Beşiktaş'ın Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile 12 milyon euroluk paket üzerinden sağladığı anlaşma, menajerin komisyonunu yüzde 35'e çıkarma talebiyle tıkandı.
Transfer sezonunda hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Salah'ı kadroya katmak için bekleyiş devam ediyor.
Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz günlerde oyuncu tarafıyla mali şartlar üzerinde el sıkışmıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda Salah ile yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içerecek şekilde 1+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı.
MENAJERDEN YÜZDE 35 KOMİSYON TALEBİ
Söz konusu transferin mali detaylarının medyaya yansımasının hemen ardından sürecin seyrini değiştiren yeni bir pürüz ortaya çıktı. Mohamed Salah'ın menajeri Rami Abbas, önceden konuşulan şartların dışına çıkarak kendi alacağı komisyonu yüzde 35 seviyesine yükseltmek istedi. Siyah-beyazlı kulüp, menajerin bu ek talebine karşı çıkarak şartların geri çekilmesini beklemeye başladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada menajerin talebine tepkisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan böyle bir yüzde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz"
Menajer kaynaklı bu krizin aşılması amacıyla Beşiktaş yönetimi yeni bir adım attı. Siyah-beyazlı yetkililer, aracıların taleplerini netleştirmek ve süreci hızlandırmak için Mohamed Salah ile birebir görüşme kararı aldı. Bu kritik temasın yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Transferin nihai sonucu, Mısırlı yıldızın bu özel görüşmede yönetime vereceği yanıta göre kesinlik kazanacak.
İNGİLİZ BASININDAN ÇARPICI İDDİA
Beşiktaş, Salah ve menajeri Rami Abbas üçgeninde bu sıcak gelişmeler yaşanırken, İngiliz medyası transfer sürecine dair farklı iddiaları sayfalarına taşıdı. Ada basını, yıldız oyuncunun masasında alternatif tekliflerin de bulunduğunu duyurdu.
Çıkan haberlere göre Suudi Arabistan kulüpleri ve Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımları da Mısırlı futbolcuyu kadrosuna katmak için devrede bulunuyor.
Bunun yanı sıra, İngiliz kaynakları Salah'ın eski takımı Chelsea'ye geri dönmek gibi bir arzusu olduğunu da iddia etti.