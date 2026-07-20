Salah transferinde kriz büyüdü! Menajerin talebi Beşiktaş'ı kızdırdı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada menajerin talebine tepkisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan böyle bir yüzde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz"