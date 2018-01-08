İsviçre Süper Ligi'nde ilk yarıyı son sırada tamamlayan Sion, ikinci devreye askeri kampta hazırlanıyor.
İsviçre'nin Sion şehrinden 630 kilometre uzaklıkta bulunan Fransa'nın Montpellier kentine kara yoluyla giden Sionlu futbolcular, 4 gün devam edecek kampta hazırlıklarını sürdürüyor.
İsviçre medyasında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'den kiralanan Salih Uçan'ın da aralarında bulunduğu futbolcuların askeri kıyafetlerle çalıştığı belirtildi. Zor koşullar altında hazırlıklarını sürdüren oyuncuların kamp süresince telefon kullanmalarının da yasaklandığı aktarıldı.
Sabaha karşı başlayan kamp programında, otel yerine açık havada uyku tulumu içinde yatan futbolcuların, sezonun ikinci yarısına zihinsel ve fiziki olarak daha iyi hazırlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
On takımın yer aldığı İsviçre Süper Ligi'nde Sion, 17 puanla son sırada bulunuyor.
Fenerbahçeli Salih Uçan'ın kiralık olarak forma giydiği İsviçre'nin Sion takımı, ikinci yarı hazırlıklarını askeri kampta sürdürüyor
İsviçre Süper Ligi'nde ilk yarıyı son sırada tamamlayan Sion, ikinci devreye askeri kampta hazırlanıyor.
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