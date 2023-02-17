Sam Adekugbe Galatasaray'da! Hataysporlu futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı

"BİLİYORUZ Kİ BİZ BERABERKEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

28 yaşındaki sol bek ise sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

- Burada olduğum için çok mutluyum. Hatayspor'a ve Galatasaray'a bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım. Fakat tabii ki geçen haftadan beri yaşananların farkındayız. Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Tanıdığım, hepimizin tanıdığı birçok insan ve böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli. Ülkenin nasıl bir araya geldiğini görmek harika bir şey. Farklı takımlardan oyuncular destek için bir araya gelmeye devam ediyor. Bence bu, ülkedeki dayanışmayı gösteriyor. İnsanların her açıdan desteğimize ihtiyaç duyduğunu anlamamız çok önemli. Parayla yardım edebiliriz, bağış yaparak yardım edebiliriz. Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz. Çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz. Bu noktada takımlar veya mücadeleler değil birlikte olmak önemli.