Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba, "İyi bir takımız ve sadece futbolu düşünüyoruz. Yine aynı düşünceleri sahaya yansıtıp, Medipol Başakşehir maçından da puanla dönmek istiyoruz." dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacakları maçtan puanla ayrılmak istediklerini söyledi.



Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde Trabzonspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de yenmelerinin, oyuncuların performansını ve coşkusunu artırdığını belirtti.



Ligde bu hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Aybaba, şöyle konuştu:

"Şampiyon adayı bir takım, birlikte oynama alışkanlıkları var, bireysel yıldızlara sahipler. Biz de rakibin eksikliklerini nasıl değerlendiririz diye çalışıyoruz. Artılarıyla ilgili önlem alma planlarımız var. İyi bir takımız ve sadece futbolu düşünüyoruz. Yine aynı düşünceleri sahaya yansıtıp, Medipol Başakşehir maçından da puanla dönmek istiyoruz."



Aybaba, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk iddiasıyla ilgili soru üzerine, şampiyonluk yarışıyla ilgilenmediklerini belirterek, "Biz her rakibe karşı, aynı sistem ve düşüncede, çirkinliğe bulaşmadan, futbolun içinde kalarak oynamaya çalışıyoruz. Öyle bir takımız zaten. Oyuncularımız da biliyor. Bundan sonra alınacak neticeler, oyuncularımızın isimlerini, kalitelerini, bugüne kadar yaptıklarını daha çok ön plana çıkaracaktır. Onlar da çok istekli, coşkulu, inşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.



