Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü! İstanbul Havalimanı'nda görkemli karşılama
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Finali'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek dev organizasyonda şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye'ye döndü.
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Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı VIP çıkış kapısında düzenlenen törenle karşılandı.
ŞAMPİYONLARI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı taşıyan uçak, bugün saat 15.18'de İstanbul Havalimanı’na teker koydu.
VIP KAPISINDA RESMİ KARŞILAMA PROGRAMI
Milli takımın havalimanındaki resmi karşılaması İstanbul Havalimanı VIP çıkış kapısında gerçekleştirildi. Basın mensupları, şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yurda dönüş ve karşılama programını yerinde takip etmek üzere İstanbul Havalimanı'na davet edildi.