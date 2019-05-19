Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırladı.

5. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Fernando'nun kafayla vurduğu topu kaleci Mert Günok son anda kurtardı. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı turuncu-lacivertli ekibin savunması yeniden kornere gönderdi.

10. dakikada Luyindama'nın geri pasını uzaklaştırmak isteyen kaleci Muslera'nın vuruşunda top kısa düştü. Ceza sahası gerisinde meşin yuvarlağı alan Bajic, bekletmeden şutunu çekti ancak Uruguaylı file bekçisi soluna gelen topu çeldi.

12. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.

17. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Soldan gelişen konuk takım atağında ceza sahasına giren Elia'nın ortaladığı topa altıpas gerisindeki Bajic kafayla vurarak fileleri havalandırdı: 0-1



40. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde altıpasa düşen topa Marcao yakın mesafeden vurdu. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

44. dakikada Visca'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının uzak köşesindeki Caiçara, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Kaleci Muslera ile Luyindama'nın anlaşmazlığında araya giren Kudriashov'un yakın mesafeden vurduğu top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı

47. dakikada Galatasaray, Feghouli'nin şık golüyle beraberliği yakaladı. Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Feghouli'nin kafayla vurduğu top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Cezayirli futbolcunun altıpas içi sağ çaprazda röveşatasında, meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-1

55. dakikada sarı-kırmızılı ekibin Belhanda ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla geçerli sayılmadı. Soldan gelişen atakta topla buluşan Onyekuru, ceza sahasına girdi. Nijeryalı futbolcu, pasını topukla solundan bindiren Belhanda'nın önüne bıraktı. Faslı futbolcu, altıpasın sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Cüneyt Çakır, pozisyonun başlangıcında Diagne'nin topu koluyla kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

64. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa savunmadaki Kudriashov müdahale etse de uzaklaştırmayı başaramadı. Arka direğe açılan topa kafayla vuran Onyekuru, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

75. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Selçuk İnan kullandı. Barajı geçen meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Maçın 78. dakikasında Galatasaray skorda 2-1 öndeyken sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda ile turuncu-lacivertli ekipten Mahmut Tekdemir arasındaki gerginlik, yedek kulübelerine yansıdı.



Medipol Başakşehir yedek kulübesi önündeki gerginlik sırasında itişmeler yaşanırken, Galatasaray kenar yönetiminin de olaya müdahale etmesiyle gerginlik büyüdü. Maçın oynandığı sırada gerginlik sürdü. Müsabaka hakemi Cüneyt Çakır, yaşanan duruma müdahale etti.

Cüneyt Çakır, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı, Medipol Başakşehir'de ise yardımcı antrenör Orhan Ak'ı tribüne gönderdi.



88. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

Mücadelenin kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir pozisyon yaşanmadı. Maçı 2-1 kazanan Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



Ligde 22. kez zirvede

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.



Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez yer alacak

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.



15 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise ligde 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Kasasını doldurdu

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans primini de kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.



TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile karşılaşacak

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa maçında, Süper Lig'den küme düşen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlamış olacak.



Galatasaray, sahasında rekor kırdı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sahasında yenilmezlik rekorunu kırdı.

Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda evindeki en uzun süreli yenilmezlik serisine ulaştı.

Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmemişti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 36 lig maçının 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı ise 90 maçla Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren seride 90 iç saha maçında mağlup olmamıştı.

Son 19 maçında yenilmedi



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 16 gol gördü.



Fatih Terim şampiyonluk rekorunu geliştirdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu geliştirdi.

Süper Lig'de en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Terim, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak rekorunu bir adım daha yukarı taşıdı.

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Süper Lig'de geçen sezon ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takımın başında bulunan tecrübeli teknik adam, bu sezon da mutlu sona ulaşmalarıyla 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.



Galatasaray'da 19. kupası

Fatih Terim, Galatasaray'daki kupa koleksiyonuna bir yenisini ekledi.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımdaki kupa sayısını 19'a çıkardı.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.



Kazandığı kupalar

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takımda 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Galatasaray'da geçen sezonun ortasında dördüncü kez göreve başlayan tecrübeli teknik adam, takımı ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Terim, bu sezon da sarı-kırmızılı takım ile hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Bir rekor daha kırdı

Fatih Terim, bu sezon ulaştıkları Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluklarıyla bir rekor daha kırdı.

Üçüncü kez bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu yaşayan Terim, bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.

Galatasaray'ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarının ardından bu sezonu da çifte kupayla kapatan Terim, Trabzonspor ile 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında 2 "duble"si bulunan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bıraktı.



Galatasaray'da şampiyonluk sevinci

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, bitiş düdüğüyle birlikte elde edilen başarıyı kutladı.

Maçın tamamlanmasıyla birlikte yedek kulübesindeki tüm oyuncular ve teknik heyet de sahaya girdi. Orta sahada toplanan oyuncular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim, saha içinde oyuncularını tek tek kutladı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcının, Onyekuru ile uzun süre kucaklaşması dikkati çekti. Terim, daha sonra tribünleri gezip, taraftarları selamladı. Tecrübeli teknik adamın mutluluğuna kızı Merve Terim Çetin de ortak oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yabancı futbolcuları, kutlama esnasında ülke bayraklarıyla sahada yer aldı. Oyuncular, sahada bol bol fotoğraf çektirirken, tribünleri gezip taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

Galatasaray'ın geride kalan hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağır bir sakatlık geçiren Emre Akbaba, koltuk değnekleriyle kutlamaya dahil oldu. Emre, koltuk değnekleriyle sahada yer alarak, kutlamaya katıldı.

Öte yandan, devre arasında Suudi Arabistan ekibi El-İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, kutlamalarda yer aldı.

Barış Manço'nun "Yaz dostum" şarkısıyla başlayan kutlamada, Şampiyonlar Ligi müziği de çalındı.

Türk Telekom Stadı'nı dolduran 50 binin üzerinde Galatasaray taraftarı da elde edilen şampiyonlukla mutluluk yaşadı.

Maçın bitimiyle birlikte ilk olarak konfetiler, ardından da havai fişekler atıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin elde ettiği başarıyı tezahüratlar yaparak kutlayan taraftarlar, uzun süre tribünleri terk etmedi.

Taraftarlar, "Mayıslar bizimdir" pankartı açtı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.



Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutluyorum. 22'nci şampiyonluğa ulaşma başarısını gösteren başta futbolcular olmak üzere teknik ekibi, yönetimi ve sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.