"2018 Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası"nda kupayı kazanan VakıfBank takımı yurda döndü. Takımın üst üste iki avrupa şampiyonluğu ve toplamda 3 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Göğsümüzü kabartan, Türkiye'yi dünya şampiyonu yapan Vakıfbank Voleybol oyuncuları, yurda ayak bastı.



İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-siyahlıları,VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren ile taraftarlar karşıladı.



Takım tarih yazdı. Üst üste iki avrupa şampiyonluğu ve üst üste 2'nci, toplamda 3 Dünya şampiyonluğu bulunuyor.



Vakıfbank, Çin'in Shaoxing kentinde A Grubu'nu, tüm maçlarını kazanarak lider tamamlamıştı.



VakıfBank ardından yarı finalde Brezilya temsilcisi Praia'yı yenerek finale yükselmişti. Final'de bir başka Brezilya ekibi olan Minas'ı yenerek kupaya uzanan VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etmiş oldu.



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