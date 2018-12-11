banner999
Emrah Serbes'in cezası onandı
Emrah Serbes'in cezası onandı
Ehlibeyt sevdalıları Tahran'da buluştu
Ehlibeyt sevdalıları Tahran'da buluştu
Bedelli askerlikte yeni dönem
Bedelli askerlikte yeni dönem
PKK'nın kış üslenmesine darbe
PKK'nın kış üslenmesine darbe

Şampiyon Vakıfbank yurda döndü

"2018 Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası"nda kupayı kazanan VakıfBank takımı yurda döndü. Takımın üst üste iki avrupa şampiyonluğu ve toplamda 3 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Şampiyon Vakıfbank yurda döndü

Göğsümüzü kabartan, Türkiye'yi dünya şampiyonu yapan Vakıfbank Voleybol oyuncuları, yurda ayak bastı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-siyahlıları,VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren ile taraftarlar karşıladı.

Takım tarih yazdı. Üst üste iki avrupa şampiyonluğu ve  üst üste 2'nci, toplamda 3 Dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Vakıfbank, Çin'in Shaoxing kentinde A Grubu'nu, tüm maçlarını kazanarak lider tamamlamıştı. 

VakıfBank ardından yarı finalde Brezilya temsilcisi Praia'yı yenerek finale yükselmişti. Final'de bir başka Brezilya ekibi olan Minas'ı yenerek kupaya uzanan VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vakıfbank
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.