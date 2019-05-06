Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adını finale yazdıran ilk takım, 7 Mayıs Salı günü belli olacak.Kaynak: AA
İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak. Yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Diğer eşleşmede ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 1-0 yendiği İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek. Maçın başlama vuruşu, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de yapılacak.
Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.
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