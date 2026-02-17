Şampiyonlar Ligi: Galatasaray sahasında Juventus’u 5-2 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Juventus’u 5-2 mağlup ederek Avrupa gecesine damga vurdu. RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, yenik duruma düşmesine rağmen geri dönerek İtalyan devini farklı skorla geçti ve rövanş için çok önemli bir avantaj sağladı.

Galatasaray, maçın başında Gabriel Sara ile öne geçti. Juventus’un Teun Koopmeiners iki gölüyle ilk yarıda skor 2-1’e geldi. Ancak ikinci yarıda Galatasaray oyuna ağırlığını koydu ve Noa Lang (2), Davinson Sánchez ve Sacha Boey ile goller bularak maçın skorunu belirledi.

Juventus’ta ikinci yarıda oyuna giren Juan Cabal, iki sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve rövanşta cezalı duruma düştü. Bu durum da skorun seyri üzerinde etkili oldu.

TUR İÇİN ÜSTÜN POZİSYON

Bu sonuçla Galatasaray, rövanş maçı öncesi tur için avantajlı konuma yükseldi. Rövanş maçı 25 Şubat’ta İtalya’da oynanacak.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray’a karşı ilk kez forma giydi ve maç boyunca dikkat çeken isimlerden biri oldu.