Şampiyonlar Ligi heyecanı Rams Park'ta! Galatasaray - Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri ve saati belli oldu.
Galatasaray ve Bodo/Glimt arasındaki kritik mücadele, bugün saat 19:45'te başlayacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Rams Park'ta oynanacak bu zorlu karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maç öncesi her iki takımın da form grafiği dikkat çekiyor. Galatasaray, son 5 resmi maçında 4 galibiyet (Başakşehir, Liverpool, Alanyaspor, Konyaspor) ve 1 beraberlik (Beşiktaş) alarak güçlü bir performans sergiledi.
Konuk ekip Bodo/Glimt ise son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi; 3 galibiyet (Sarpsborg 08, Haugesund, Odds BK) ve 2 beraberlik (Tottenham, Rosenborg) elde etti.
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:
Uğurcan Çakır, R. Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, I. Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Bodo/Glimt'in ise kalede N. Haikin, orta sahada P. Berg ve hücumda J. Hauge gibi kilit oyuncularıyla sahada olması öngörülüyor.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.