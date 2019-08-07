Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu 5 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.Kaynak: AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 5 maç yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun yarı finalisti Hollanda ekibi Ajax ile Yunanistan temsilcisi PAOK'un karşılaştığı günün öne çıkan maçı, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Ligde yarın oynanacak 5 karşılaşmayla turun ilk ayağı tamamlanacak. Medipol Başakşehir, yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.
Günün alınan sonuçları şöyle:
PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 2-2
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 1-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
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