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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.

2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar
BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1
Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1
Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0
Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0
Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0
Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1


Kaynak: AA
Etiketler; #şampiyonlar ligi
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