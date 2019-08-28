UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş mücadelesinde, Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız gruplara kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi yapıldı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.



Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Rosenborg (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 0-2, 1-1

Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre) : 2-2, 1-1