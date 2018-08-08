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Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk ayak maçlarının oynandığı gün tamamlandı. 7 maçın oynandığı günde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk ayak maçları, yarın (8 Ağustos Çarşamba) oynanacak 3 maçla sona erecek. Rövanş mücadeleleri ise gelecek hafta salı günü oynanacak.

Bugün alınan sonuçlar ve yarının programı şu şekilde:

Astana - Dinamo Zagreb: 0-2

Qarabağ - BATE Borisov: 0-1

Malmö - Videoton: 1-1

Slavia Prag - Dinamo Kiev: 1-1

Standard Liege - Ajax: 2-2

Kızılyıldız - Spartak Trnava: 1-1

Benfica - Fenerbahçe: 1-0

YARIN (8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

20.00 PAOK - Spartak Moskova

20.00 Salzburg - Shkendija 79

21.45 Celtic - AEK Atina


Kaynak: DHA
Etiketler; #şampiyonlar ligi
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