Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk ayak maçları, yarın (8 Ağustos Çarşamba) oynanacak 3 maçla sona erecek. Rövanş mücadeleleri ise gelecek hafta salı günü oynanacak.
Bugün alınan sonuçlar ve yarının programı şu şekilde:
Astana - Dinamo Zagreb: 0-2
Qarabağ - BATE Borisov: 0-1
Malmö - Videoton: 1-1
Slavia Prag - Dinamo Kiev: 1-1
Standard Liege - Ajax: 2-2
Kızılyıldız - Spartak Trnava: 1-1
Benfica - Fenerbahçe: 1-0
YARIN (8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)
20.00 PAOK - Spartak Moskova
20.00 Salzburg - Shkendija 79
21.45 Celtic - AEK Atina
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk ayak maçlarının oynandığı gün tamamlandı. 7 maçın oynandığı günde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk ayak maçları, yarın (8 Ağustos Çarşamba) oynanacak 3 maçla sona erecek. Rövanş mücadeleleri ise gelecek hafta salı günü oynanacak.