Grup aşamasında mücadele eden İngiliz takımları Manchester City, Liverpool, Tottenham ve Manchester United, fire vermeden üst tura yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına 4 takımla başlayan İngiltere, fire vermeden son 16 turuna çıkmayı başardı.



İngiltere'nin ardından organizasyonda üst tura en fazla takım çıkaran ülkeler, Almanya ve İspanya oldu. Almanlar ve İspanyollar, 4'er takımla başladıkları Şampiyonlar Ligi macerasında birer fire verdi.



İtalya ve Fransa'nın iki takımla sürdüreceği "Devler Ligi"nde, Portekiz ve Hollanda birer temsilciyle kupa mücadelesi verecek.



İngiltere tüm takımlarıyla üst turda



İngiltere ekipleri Manchester City, Liverpool, Tottenham ve Manchester United, gruplarında ilk ikiye girerek Şampiyonlar Ligi'nde adlarını üst tura yazdırma başarısı gösterdi.



Grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan tek İngiltere ekibi Manchester City, 13 puan topladı. F Grubu'ndaki tek yenilgisini konuk ettiği İtalya temsilcisi Olympique Lyon'a 2-1 yenilerek alan Manchester City, en çarpıcı galibiyetini ise ağırladığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup ederek elde etti.



Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun finalisti Liverpool ise zorlandığı C Grubu'nda son maçını kazanarak adını üst tura yazdırdı. Paris Saint-Germain'in (PSG) lider tamamladığı grupta 9 puan toplayabilen Liverpool, averaj farkıyla aynı puana sahip İtalya ekibi Napoli'nin önünde son 16 turuna kaldı.



Liverpool gibi grubunda zorlanmasına rağmen ikincilik elde ederek son 16 takım arasına kalan diğer İngiltere temsilcisi ise Tottenham oldu. B Grubu'nu 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puanla tamamlayan Londra ekibi, averaj farkıyla İtalyan ekibi Inter'in üstünde yer alarak üst tura kaldı.



Manchester United ise H Grubu'nda İtalya ekibi Juventus'un ardından 10 puanla üst tura yükseldi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde gol yollarında zorluk çeken kırmızı-siyahlı ekip, grubun ilk maçında deplasmanda Young Boys'u 3-0 yenmesinin dışında aldığı tüm galibiyetleri tek farklı skorlarla elde ederken, Juventus'a ve Valencia'ya yine tek farklı skorlarla kaybetti.



İspanyollar tek fire verdi



Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ardından yoluna devam ederken, İspanyolların tek firesi Valencia oldu.



"Devler Ligi"nin yenilgi yüzü görmeyen takımları arasında yer alan Barcelona, B Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından yenilgisiz 14 puanla zirvede tamamladı. Sahasında oynadığı son 29 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyerek bu alanda Bayern Münih'in rekorunu egale eden Katalanlar, Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin 6 golünün yardımıyla grubu lider tamamlamakta zorlanmadı.



Son 3 organizasyonun şampiyonu Real Madrid ise 12 puanla G Grubu'nda liderliğe uzanırken, grubu son sırada tamamlayarak elenen Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya deplasmanda 1-0, evinde ise 3-0 mağlup olması, dikkati çekti.



A Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilginin ardından 13 puanla tamamlayan Atletico Madrid de lider Borussia Dortmund'un ardından averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi.



Üst tura çıkamayan tek İspanyol takımı Valencia ise H Grubu'nda topladığı 8 puanla üçüncülük elde etti ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.



Almanlar 3 takımla iddiasını sürdürdü



Organizasyon tarihinin en başarılı takımlarından Almanya temsilcisi Bayern Münih, E Grubu'nu 14 puanla namağlup zirvede tamamlayarak yoluna devam etti. Bavyera ekibi, puan kayıplarını Hollanda temsilcisi Ajax ile oynadığı iki maçta berabere kalarak aldı.



A Grubu lideri 13 puanlı Borussia Dortmund ise tek yenilgisini konuk olduğu Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olarak alırken, son maçında Belçika ekibi Club Brugge ile golsüz berabere kalarak puan kaybı yaşadı.



Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu'nu 11 puanla ikinci sırada tamamlayan Schalke 04 ise tek yenilgisini, grup lideri Portekiz temsilcisi Porto karşısında alarak üst tura kaldı.



Üst tur vizesi alamayan tek Alman takımı Hoffenheim ise tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda G Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa arenasına veda etti.



İtalya ve Fransa, iki takımını gönderdi



Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden İtalya temsilcilerinden Juventus ve milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma yoluna devam ederken, Napoli ve Inter ise Avrupa Ligi'ne kaldı.



Sezon başında kadrosunu Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile takviye eden Juventus, H Grubu'nu 12 puanla tamamlayarak lider unvanıyla son 16'ya kaldı. Siyah-beyazlı ekip, konuk ettiği Manchester United'a 2-1, deplasmanda ise Young Boys'a aynı skorla yenilerek grupta iki maçını kaybetti.



Roma ise Real Madrid'in ardından 9 puanla G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıktı. İtalya temsilcisi, gruptaki yenilgilerini lider Real Madrid ile oynadığı iki maçta ve Çekya ekibi Viktoria Plzen'e karşı aldı.



B Grubu'nda Inter 8, C Grubu'nda Napoli 9 puan toplayarak üst tur umutlarını son maça kadar taşımalarına rağmen üçüncülük elde etti ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı.



PSG, C Grubu'nu 11 puanla lider tamamladı. Grubu son sırada tamamlayan Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına iki maçta 10 gol atan (6-1, 1-4) Fransa ekibi, tek yenilgisini ise Liverpool karşısında yaşadı.



Olympique Lyon ise 5 beraberlik ve 1 galibiyetin ardından 8 puanla yenilgisiz tamamladığı F Grubu'nda ikinci olarak adını son 16 takım arasına yazdıran diğer Fransa temsilcisi unvanını elde etti.



Yıldız oyuncularını satmasının ardından ligde zorlu günler geçiren Monaco, bu sezonki kötü performansını Şampiyonlar Ligi'ne de taşıdı ve A Grubu'nu 1 puanla tamamlayarak Avrupa arenasına veda etti.



Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda tek takımla devam edecek ülkelerden Hollanda ekibi Ajax, E Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup tamamladı ve 12 puanla ikinci olarak üst tura yükseldi. D Grubu'nu 16 puanla namağlup lider tamamlayan Portekiz ekibi Porto ise tek puan kaybını Almanya ekibi Schalke 04 karşısında deplasmanda 1-1 berabere kalarak aldı.



Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek



Turnuvada bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, D Grubu'nu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Lig'nde son 32 turuna kaldı. Evinde oynadığı maçlarda puanlar kazanan sarı-kırmızılı takım, grubu son sırada tamamlayan Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken, Schalke 04 ile de golsüz berabere kaldı.