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Şampiyonlar Ligi ön elemeleri başladı

Organizasyonun 1. ön eleme turu ilk ayak mücadelesi, 8 karşılaşmayla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağı, 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turu ilk ayağında, en farklı skoru, konuk ettiği Kuzey İrlanda temsilcisi Crusaders'i 7-0'la geçen Bulgaristan ekibi Ludogorets aldı.

Bulgaristan temsilcisine farkı getiren golleri Jakub Swierczok (3), Marcelinho (2), Claudiu Keşerü ve Rodney Brown (kendi kalesine) kaydetti.

Bu turun rövanş maçları, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) - Sutjeska (Karadağ): 1-0

Spartak Trnava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Spartaks Jurmala (Letonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0

Süduva (Litvanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Kukesi (Arnavutluk) - Valletta (Malta): 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Crusaders (Kuzey İrlanda): 7-0

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

Valur (İzlanda) - Rosenborg (Norveç): 1-0


Kaynak: AA
Etiketler; #şampiyonlar ligi
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