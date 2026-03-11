Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları dört karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Liverpool'u 1-0 yendiği gece, Bayern Münih ve Atletico Madrid'in farklı galibiyetleriyle tam bir gol yağmuruna sahne oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı.
İlk maçlar kapsamında oynanan 4 müsabakada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde son derece avantajlı bir skor elde etti.
Gecenin diğer mücadeleleri tam anlamıyla bir gol yağmuruna sahne oldu.
Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda İtalyan takımı Atalanta'ya konuk oldu ve sahadan 6-1 gibi ezici bir skorla galip ayrıldı.
İspanya'da oynanan karşılaşmada ise İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde ağırladığı İngiliz ekibi Tottenham'ı 5-2 mağlup ederek turnuvadaki iddiasını farklı bir skorla ortaya koydu.
İngiliz temsilcisi Newcastle United'ın sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona mücadelesinde taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Çeyrek finalistlerin kesinleşeceği bu heyecan dolu turun rövanş maçları, 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.