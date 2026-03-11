Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları dört karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Liverpool'u 1-0 yendiği gece, Bayern Münih ve Atletico Madrid'in farklı galibiyetleriyle tam bir gol yağmuruna sahne oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları - Resim: 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı.

1 9
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları - Resim: 2

İlk maçlar kapsamında oynanan 4 müsabakada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

2 9
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları - Resim: 3

Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi.

3 9
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları - Resim: 4

Temsilcimiz, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde son derece avantajlı bir skor elde etti.

4 9
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları - Resim: 5

Gecenin diğer mücadeleleri tam anlamıyla bir gol yağmuruna sahne oldu.

5 9
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları - Resim: 6

Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda İtalyan takımı Atalanta'ya konuk oldu ve sahadan 6-1 gibi ezici bir skorla galip ayrıldı.

6 9
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları - Resim: 7

İspanya'da oynanan karşılaşmada ise İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde ağırladığı İngiliz ekibi Tottenham'ı 5-2 mağlup ederek turnuvadaki iddiasını farklı bir skorla ortaya koydu.

7 9
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları - Resim: 8

İngiliz temsilcisi Newcastle United'ın sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona mücadelesinde taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

8 9
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! İşte gecenin sonuçları - Resim: 9

Çeyrek finalistlerin kesinleşeceği bu heyecan dolu turun rövanş maçları, 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

9 9
uefa şampiyonlar ligi Galatasaray liverpool barcelona Tottenham atletico madrid newcastle united Atalanta bayern münih