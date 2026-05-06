Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal rüzgarı! Sneijder: "Ona bir heykel dikilmeli!"

Dün oynanan karşılaşmada Arsenal, İspanyol ekibi Atlético Madrid'i tek golle geçerek adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. Takımın teknik direktörü Mikel Arteta'nın elde ettiği bu sonuç futbol kamuoyunda geniş yankı buluyor.

Ziggo Sport yorumcusu Wesley Sneijder, alınan galibiyetin ardından en büyük övgüyü Arteta'nın hak ettiğini vurguladı. Karşılaşmanın analizini yapan Sneijder, "Bunu ne kadar söylesem azdır, arkadaşlar. Arteta gerçekten bir heykel hak ediyor," ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu takımla finale çıkıp diğer tüm dünya takımlarını geride bırakmak çok büyük bir başarı. Bunu gerçekten çok büyük bir başarı olarak görüyorum.

''BİR SENFONİ GİBİYDİ''

Sahada alınan skorun yanı sıra, Emirates Stadyumu'ndaki atmosfer de futbol efsanelerinin dikkatini çekti. Amazon Prime'da maçı değerlendiren Clarence Seedorf, oyuncular ile taraftarlar arasındaki bağı överken, durumu "Bir senfoni gibiydi. Birbirlerine enerji verdiler." şeklinde özetledi.

Yine aynı platformda yorumculuk yapan Alan Shearer ise takımın sahadaki fiziksel direncine ve fırsatçılığına vurgu yaptı. Shearer, "Her top için mücadele ettiler ve savaştılar. Ve 1-0 öne geçme şansı geldiğinde, Arsenal bunu değerlendirdi. Takım her şeyini verdi ve bu, Budapeşte'ye gitmek için yeterli oldu." diyerek finale giden yolu değerlendirdi.

Kuzey Londra temsilcisinin final coşkusu, eski Manchester United golcüsü Wayne Rooney tarafından erken bir kutlama olarak nitelendirildi. Arsenal'in ilerleyişini takdir etse de mevcut sevinç gösterilerine temkinli yaklaşan Rooney, "Bu coşkuyu biraz abartılı buluyorum," dedi ve oyuncularla taraftarlara "Finali kazandıktan sonra kutlayın!" tavsiyesinde bulundu.

''BAZILARI DAHA DOĞMAMIŞTI BİLE''

Rooney'nin bu açıklamalarına kısa süre içinde X platformu üzerinden yanıt veren eski Arsenal golcüsü Ian Wright, taraftarın anı yaşaması gerektiğini savundu. Wright, "Keyfini çıkarın, Arsenal taraftarları. Kutlama polisi büyük bir kalabalıkla orada olacak, ama kendinizi yakalatmayın! Keyfini çıkarın. Futbol anlardan ibarettir ve bu büyük bir an." diyerek eleştirilere net bir cevap verdi.

Takımın eski kanat oyuncularından Theo Walcott da kulübün Şampiyonlar Ligi'nde en son finale çıktığı 2006 yılına dikkat çekerek takımın potansiyelini değerlendirdi. Walcott, "O zamanlar bazıları daha doğmamıştı bile. Arsenal finali kazanabilir mi? Belki de bu yıl bunu başarabilecek kadar iyi bir takımdır." diyerek final maçı öncesi beklentilerini paylaştı.