Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Inter rüzgarı! İşte maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11’ler
Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam Milano’da devam ediyor! Inter, Giuseppe Meazza’da Kazakistan temsilcisi K. Almaty’i ağırlayacak. İtalyan devi, grubundaki liderlik mücadelesi için sahaya çıkarken; futbolseverler maçın saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11’leri merak ediyor.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Inter – K. Almaty maçı bu akşam saat 23.00’te oynanacak.
Dev mücadele, tabii Spor 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
INTER’İN MUHTEMEL 11’İ
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, sahaya 3-5-2 sistemiyle çıkmayı planlıyor. Mavi-siyahlıların muhtemel kadrosu şöyle:
Y. Sommer – Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco – Esposito, Lautaro Martinez
Inter, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle formda bir görüntü sergiliyor.
K. ALMATY’NİN MUHTEMEL 11’İ
Kazakistan temsilcisi K. Almaty ise sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak. Muhtemel kadro şu şekilde:
T. Anarbekov – Tapalov, Martynovich, Sorokin, L. Mata – D. Glazer, D. Kassabulat – Mrynskiy, Jorginho, V. Gromyko – D. Satpaev
Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta öncesi Inter, oynadığı 3 maçta 9 puanla üst sıralarda yer alıyor. Bayern Münih, Arsenal ve PSG ile birlikte zirve yarışında. K. Almaty ise henüz galibiyet alamadı ve sadece 1 puanla 34. sırada bulunuyor.
HAKEM KADROSU BELLİ OLDU
Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luís Godinho yönetecek. Yardımcıları P. Almeida ve R. Teixeira olurken, A. Narciso (VAR) ve T. Martins (AVAR) görev yapacak.