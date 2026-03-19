Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu: İşte gecenin sonuçları ve eşleşmeler
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek finale yükselen sekiz takım netleşti. İşte gecenin sonuçları ve eşleşmeler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Önceki maçlarda turu geçerek çeyrek finale çıkmayı garantileyen Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in ardından kalan dört bilet de bu gece sahiplerini buldu.
Oynanan karşılaşmalar sonucunda Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid adlarını son sekiz takım arasına yazdırdı.
Gecenin maçlarında Barcelona, Newcastle United karşısında yedi gollü bir galibiyet alırken, Liverpool ise Galatasaray'ı dört golle geçti.
Bayern Münih'in Atalanta'yı mağlup ettiği gecede, Tottenham sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen Atletico Madrid tur atlayan taraf oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Liverpool: 4 - Galatasaray: 0
Barcelona: 7 - Newcastle United: 2
Bayern Münih: 4 - Atalanta: 1
Tottenham: 3 - Atletico Madrid: 2
DEVLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Son 16 turu karşılaşmalarının noktalanmasıyla birlikte turnuvanın çeyrek final aşamasındaki eşleşmeleri de kesinleşti. Sekiz takımın yarı finale çıkmak için mücadele edeceği Devler Ligi eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
PSG - Liverpool
Real Madrid - Bayern Münih
Barcelona - Atletico Madrid
Sporting CP - Arsenal