Şampiyonlar Ligi’nde dev heyecan! Club Brugge – Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında nefesler tutuluyor! Belçika temsilcisi Club Brugge, sahasında İspanyol devi Barcelona’yı ağırlıyor. Katalan ekibi grupta üst sıraları hedeflerken, Brugge sürpriz peşinde. İşte maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11’ler ve form durumu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şampiyonlar Ligi’nde dev heyecan! Club Brugge – Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Club Brugge ile Barcelona, bu akşam saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.

Zorlu maç tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek. Yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR görevinde ise İskoç hakem Andrew Dallas bulunacak.

CLUB BRUGGE’DE HEDEF GALİBİYET

Club Brugge, son haftalarda Belçika Ligi’nde oldukça formda bir performans sergiliyor.
Son beş maçında dört galibiyet, bir mağlubiyet alan Belçika temsilcisi, Şampiyonlar Ligi grubunda ise 3 puanla 24. sırada yer alıyor.

Antwerp ve OH Leuven deplasmanlarından galibiyetle dönen Brugge, Dender ve Jong Lede karşısında da farklı skorlar elde etti.

Tek yenilgilerini Bayern Münih karşısında yaşayan mavi-siyahlılar, güçlü rakibi Barcelona karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

Muhtemel 11:

N. Jackers – J. Ordonez, B. Mechele, K. Sabbe, J. Seys – A. Stankovic, H. Vanaken – C. Forbs, C. Tzolis, R. Vermant – N. Tresoldi

BARCELONA ÜST SIRALARI ZORLUYOR

Barcelona, Xavi yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde istikrarlı bir tablo çizmeye çalışıyor.
Katalan ekibi, grupta oynadığı üç maçta 6 puan topladı ve 12. sırada bulunuyor.

Son haftalarda çıkışa geçen Barça, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı.
Elche, Olympiakos ve Girona’yı mağlup eden Barcelona, Real Madrid ve Sevilla karşısında sahadan yenik ayrılmıştı.

Muhtemel 11:

W. Szczesny – J. Kounde, P. Cubarsi, E. Garcia, A. Balde – F. de Jong, M. Casado – L. Yamal, F. Lopez, M. Rashford – F. Torres

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Ev sahibi Club Brugge, son beş karşılaşmada yalnızca Bayern Münih’e kaybetti. Dender’i 2-1, Jong Lede’yi 6-1 mağlup eden Belçika ekibi, Antwerp ve OH Leuven deplasmanlarından da 1-0’lık galibiyetlerle döndü.

Konuk ekip Barcelona ise son maçında Elche’yi 3-1 yenerek moral buldu. Real Madrid deplasmanında 2-1 kaybeden Katalan ekibi, Olympiakos karşısında 6-1’lik farklı bir galibiyet elde etmişti. Girona’yı 2-1 yenen Barça, son beş maçta yalnızca iki kez puan kaybetti.

Haaland eski takımına karşı! Manchester City – Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?Haaland eski takımına karşı! Manchester City – Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Inter rüzgarı! İşte maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11’lerŞampiyonlar Ligi’nde bu akşam Inter rüzgarı! İşte maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11’lerSpor
barcelona Club Brugge şampiyonlar ligi
Günün Manşetleri
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
“Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı
Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi
Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı
Şara, Trump’la pazartesi günü görüşecek
Bahçeli’nin açıklaması sonrası Demirtaş’tan mektup
Çok Okunanlar
Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu! Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu!
Akaryakıta bugün zam geldi mi? Akaryakıta bugün zam geldi mi?
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak
Kasım ayında bahar havası! Kasım ayında bahar havası!