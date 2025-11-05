Şampiyonlar Ligi’nde dev heyecan! Club Brugge – Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Club Brugge ile Barcelona, bu akşam saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.

Zorlu maç tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek. Yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR görevinde ise İskoç hakem Andrew Dallas bulunacak.

CLUB BRUGGE’DE HEDEF GALİBİYET

Club Brugge, son haftalarda Belçika Ligi’nde oldukça formda bir performans sergiliyor.

Son beş maçında dört galibiyet, bir mağlubiyet alan Belçika temsilcisi, Şampiyonlar Ligi grubunda ise 3 puanla 24. sırada yer alıyor.

Antwerp ve OH Leuven deplasmanlarından galibiyetle dönen Brugge, Dender ve Jong Lede karşısında da farklı skorlar elde etti.

Tek yenilgilerini Bayern Münih karşısında yaşayan mavi-siyahlılar, güçlü rakibi Barcelona karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

Muhtemel 11:

N. Jackers – J. Ordonez, B. Mechele, K. Sabbe, J. Seys – A. Stankovic, H. Vanaken – C. Forbs, C. Tzolis, R. Vermant – N. Tresoldi

BARCELONA ÜST SIRALARI ZORLUYOR

Barcelona, Xavi yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde istikrarlı bir tablo çizmeye çalışıyor.

Katalan ekibi, grupta oynadığı üç maçta 6 puan topladı ve 12. sırada bulunuyor.

Son haftalarda çıkışa geçen Barça, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı.

Elche, Olympiakos ve Girona’yı mağlup eden Barcelona, Real Madrid ve Sevilla karşısında sahadan yenik ayrılmıştı.

Muhtemel 11:

W. Szczesny – J. Kounde, P. Cubarsi, E. Garcia, A. Balde – F. de Jong, M. Casado – L. Yamal, F. Lopez, M. Rashford – F. Torres

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Ev sahibi Club Brugge, son beş karşılaşmada yalnızca Bayern Münih’e kaybetti. Dender’i 2-1, Jong Lede’yi 6-1 mağlup eden Belçika ekibi, Antwerp ve OH Leuven deplasmanlarından da 1-0’lık galibiyetlerle döndü.

Konuk ekip Barcelona ise son maçında Elche’yi 3-1 yenerek moral buldu. Real Madrid deplasmanında 2-1 kaybeden Katalan ekibi, Olympiakos karşısında 6-1’lik farklı bir galibiyet elde etmişti. Girona’yı 2-1 yenen Barça, son beş maçta yalnızca iki kez puan kaybetti.