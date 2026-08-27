Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
36 takımın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi işlemleri sürüyor.
Kulüpler, organizasyon öncesinde UEFA katsayı sıralamalarına göre dört ayrı torbaya ayrıldı ve eşleşmeler bu torbalar üzerinden şekilleniyor.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting Lizbon (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK (D)olarak belirlendi.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin rakipleri ise Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar Donetsk (D), Villarreal, Slavia Prag, LASK Linz (D) olarak netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
Lig aşaması kura çekimi öncesinde, katsayı sıralamalarına göre oluşturulan 36 takımlık torbaların tam listesi şöyle oluştu:
1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya), Atletico Madrid (İspanya)
2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)
3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)
4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)