Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 1

36 takımın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi işlemleri sürüyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 2

Kulüpler, organizasyon öncesinde UEFA katsayı sıralamalarına göre dört ayrı torbaya ayrıldı ve eşleşmeler bu torbalar üzerinden şekilleniyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 3

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting Lizbon (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK (D)olarak belirlendi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 4

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin rakipleri ise Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar Donetsk (D), Villarreal, Slavia Prag, LASK Linz (D) olarak netleşti.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 5

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 6

Lig aşaması kura çekimi öncesinde, katsayı sıralamalarına göre oluşturulan 36 takımlık torbaların tam listesi şöyle oluştu:

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 7

1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya), Atletico Madrid (İspanya)

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 8

2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 9

3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Resim: 10

4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)

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