Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste...

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı şimdiden tavan yaptı! Temsilcimiz Galatasaray'ın doğrudan katılacağı 2026-2027 sezonu lig etabında yer alacak takımlar resmen netleşti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 1

Galatasaray'ın da yer aldığı 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına doğrudan katılacak takımlar belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 2

Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte toplam 29 takımın yerinin netleşmesi, sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerini de ortaya çıkardı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 3

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele edecek 29 takımı sizler için derledik.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 4

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına katılması kesinleşen 29 takım futbol dünyasında büyük heyecan yarattı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 5

Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'ı zorlu bir kura beklerken, Avrupa'nın en güçlü ekipleri sarı-kırmızılıların olası rakipleri arasında şimdiden dikkat çekiyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 6

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALAN TAKIMLAR

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 7

Lens

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 8

Club Brugge

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 9

Liverpool

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 10

Porto

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 11

PSV

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 12

Feyenord

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 13

Lille

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 14

Salzburg

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 15

Aston Villa

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 16

Sporting Lisbon

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 17

Como

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 18

Real Madrid

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 19

Atletico de Madrid

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 20

Villareal

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 21

Slavia Prag

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 22

PSG

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 23

Manchester United

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 24

Barcelona

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 25

Borussia Dortmund

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 26

Real Betis

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 27

Roma

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 28

Shaktar Donetsk

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 29

İnter

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste... - Resim: 30

Manchester City

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Galatasaray şampiyonlar ligi