Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o liste...
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı şimdiden tavan yaptı! Temsilcimiz Galatasaray'ın doğrudan katılacağı 2026-2027 sezonu lig etabında yer alacak takımlar resmen netleşti.
Galatasaray'ın da yer aldığı 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına doğrudan katılacak takımlar belli oldu.
Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte toplam 29 takımın yerinin netleşmesi, sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerini de ortaya çıkardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele edecek 29 takımı sizler için derledik.
Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına katılması kesinleşen 29 takım futbol dünyasında büyük heyecan yarattı.
Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'ı zorlu bir kura beklerken, Avrupa'nın en güçlü ekipleri sarı-kırmızılıların olası rakipleri arasında şimdiden dikkat çekiyor.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALAN TAKIMLAR
Lens
Club Brugge
Liverpool
Porto
PSV
Feyenord
Lille
Salzburg
Aston Villa
Sporting Lisbon
Como
Real Madrid
Atletico de Madrid
Villareal
Slavia Prag
PSG
Manchester United
Barcelona
Borussia Dortmund
Real Betis
Roma
Shaktar Donetsk
İnter
Manchester City