Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı! İşte oynanan 18 karşılaşma ve alınan sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yeni formatında ikinci hafta maçları oynandı.

Inter, sahasında Kızılyıldız'ı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 11, Marko Arnautovic'in 59, Lautaro Martinez'in 71 ve Mehdi Taremi'nin penaltıdan 81. dakikada attığı gollerle 4-0 yendi.

Arsenal, konuk ettiği Paris Saint-Germain (PSG) karşısında 20. dakikada Kai Havertz ve 35. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund ise Celtic'i Emre Can'ın penaltıdan 7, Karim Adeyemi'nin 11, 29, 42, Serhou Guirassy'nin 40 (penaltıdan), 66 ve Felix Nmecha'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 7-1 mağlup etti. Konuk takım Celtic'in golü, 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi. Öte yandan Celtic taraftarları, tribünde Filistin ve Lübnan bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Benfica, evinde Atletico Madrid'i 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'nün golleriyle 4-0 yendi.

Lille, sahasında Real Madrid'i 45+3. dakikada Jonathan David'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Liverpool ise Bologna'yı konuk ettiği maçta 11. dakikada Alexis Mac Allister ve 75. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:

Salzburg-Brest: 0-4

Stuttgart-Sparta Prag: 1-1

Inter-Kızılyıldız: 4-0

Borussia Dortmund-Celtic: 7-1

Barcelona-Young Boys: 5-0

Bayer Leverkusen-Milan: 1-0

Arsenal-PSG: 2-0

PSV-Sporting: 1-1

Slovan Bratislava-Manchester City: 0-4

Shakhtar Donetsk-Atalanta: 0-3

Girona-Feyenoord: 2-3

Liverpool-Bologna: 2-0

Leipzig-Juventus: 2-3

Benfica-Atletico Madrid: 4-0

Dinamo Zagreb-Monaco: 2-2

Lille-Real Madrid: 1-0

Aston Villa-Bayern Münih: 1-0

Sturm Graz-Club Brugge: 0-1