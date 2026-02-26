Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray ne kadar kazandı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanından mağlubiyetle dönmesine rağmen ilk maçtaki avantajıyla tur biletini kapan Galatasaray, rotasını son 16 turuna çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu kritik eşleşmeyi geçmesiyle birlikte kasasına giren devasa Avrupa geliri belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde İtalya'da Juventus ile karşılaştı.
Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 5-2'lik galibiyetin avantajıyla rakibini saf dışı bıraktı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde adını resmen son 16 turuna yazdırdı.
Bu sezon Devler Ligi'ne doğrudan katılım sağlayan Galatasaray, lig aşamasında gösterdiği performansla play-off turuna gelene dek 42.5 milyon Euro kazanmıştı.
Juventus engelini aşarak son 16 turuna kalmayı başaran kulüp, bu tur sayesinde 11 milyon Euro daha kazanç sağladı.
Böylece Galatasaray'ın bu sezonki UEFA gelirleri toplam 53.5 milyon Euro'ya ulaştı.