Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray ne kadar kazandı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanından mağlubiyetle dönmesine rağmen ilk maçtaki avantajıyla tur biletini kapan Galatasaray, rotasını son 16 turuna çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu kritik eşleşmeyi geçmesiyle birlikte kasasına giren devasa Avrupa geliri belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray ne kadar kazandı? - Resim: 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde İtalya'da Juventus ile karşılaştı.

1 6
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray ne kadar kazandı? - Resim: 2

Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 5-2'lik galibiyetin avantajıyla rakibini saf dışı bıraktı.

2 6
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray ne kadar kazandı? - Resim: 3

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde adını resmen son 16 turuna yazdırdı.

3 6
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray ne kadar kazandı? - Resim: 4

Bu sezon Devler Ligi'ne doğrudan katılım sağlayan Galatasaray, lig aşamasında gösterdiği performansla play-off turuna gelene dek 42.5 milyon Euro kazanmıştı.

4 6
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray ne kadar kazandı? - Resim: 5

Juventus engelini aşarak son 16 turuna kalmayı başaran kulüp, bu tur sayesinde 11 milyon Euro daha kazanç sağladı.

5 6
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray ne kadar kazandı? - Resim: 6

Böylece Galatasaray'ın bu sezonki UEFA gelirleri toplam 53.5 milyon Euro'ya ulaştı.

6 6
Galatasaray UEFA şampiyonlar ligi