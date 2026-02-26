Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen fırtınası: Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Juventus deplasmanında attığı golle sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarındaki 13. golüne ulaştı ve kulüp tarihinin bu alanda en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını kazandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Karşılaşmanın 105+1. dakikasında topu ağlara göndererek takımına tur kapısını aralayan 27 yaşındaki Osimhen, bu golle Galatasaray tarihine geçti.

Nijeryalı santrfor, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 13'e yükselterek kulüp tarihinde Avrupa'da en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray'da daha önceki rekorlar 12'şer golle Milan Baros ve Shabani Nonda ile 11 golü bulunan Mario Jardel'de bulunuyordu. Osimhen, Avrupa kupalarındaki 13 golünün 7'sini Şampiyonlar Ligi'nde, 6'sını ise Avrupa Ligi'nde attı.

BU SEZON 16 GOLE ULAŞTI

Takıma katıldığı günden bu yana önemli bir performans sergileyen Victor Osimhen, bu sezonki toplam gol sayısını 16'ya çıkardı. Yıldız oyuncu, bu gollerin 9'unu Trendyol Süper Lig'de, 7'sini ise Şampiyonlar Ligi'nde kaydederek takımının hem ligde hem de Avrupa'daki başarılı ilerleyişinde büyük rol oynadı.

TÜRKİYE REKORUNU DA ELİNDE BULUNDURUYOR

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de 26 gol atarak sezonu gol kralı unvanıyla tamamlayan Osimhen, 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 37 gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki futbolcu bu istatistiğiyle, Mario Jardel'in 2000-2001 sezonunda kaydettiği 34 gollük rekoru geride bırakarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını da elde etmişti.

Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Napoli takımından kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan Victor Osimhen, bu sezon 75 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek rekor bir ücretle kalıcı olarak transfer edildi.

Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

