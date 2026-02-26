Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen fırtınası: Galatasaray tarihine geçti

BU SEZON 16 GOLE ULAŞTI

Takıma katıldığı günden bu yana önemli bir performans sergileyen Victor Osimhen, bu sezonki toplam gol sayısını 16'ya çıkardı. Yıldız oyuncu, bu gollerin 9'unu Trendyol Süper Lig'de, 7'sini ise Şampiyonlar Ligi'nde kaydederek takımının hem ligde hem de Avrupa'daki başarılı ilerleyişinde büyük rol oynadı.