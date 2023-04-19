Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final rövanş maçlarıyla devam ediyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finali rövanş karşılaşmalarında Chelsea ile Real Madrid ve Napoli ile Milan kozlarını paylaştı.

REAL MADRİD YARI FİNALE YÜKSELDİ

Real Madrid ile Chelsea geçtiğimiz hafta ilk maçta karşı karşıya gelmiş ve Real Madrid rakibini kendi sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Deplasmandaki rövanş karşılaşmasında da hata yapmayan İspanyol ekibi, Rodrygo'nun 58 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle yine 2-0 kazanıp, yarı finale yükselmeyi başardı.

Real Madrid, Manchester City - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Manchester City, Bayern Münih'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etmişti.

MİLAN ADINI SON 4'E YAZDIRDI

İki İtalyan takımın eşleşmesinde ise ilk maçı 1-0 kazanan Milan, Napoli karşısında rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

Olivier Giroud, maçın ilk golünü 43. dakikada kaydetti. Napoli ise uzatma dakikalarında Victor Osimhen'nin golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Milan, yarı finalde Benfica - Inter eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. İlk maçta Inter, deplasmanda Benfica'yı 2-0 mağlup etmiş ve yarı final kapısını aralamayı başarmıştı.