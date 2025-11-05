Şampiyonlar Ligi’nde “son umut” gecesi! Benfica – Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında dibe demir atan Benfica ile Leverkusen karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de grupta ilk galibiyetini ararken, kaybeden için Avrupa defteri büyük ölçüde kapanacak. İşte maç saati, yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve son form durumu…

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu. BenficaBayer Leverkusen maçı bugün saat 23.00’te oynanacak.

Zorlu mücadele tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ VE VAR EKİBİ

Karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Sozza’nın yardımcıları Filippo Meli ve Alessandro Berti olacak. VAR koltuğunda Alessandro Di Paolo, AVAR görevinde ise Marco Di Bello yer alacak.

BENFICA’DA TEK HEDEF GALİBİYET

Portekiz temsilcisi Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde zor günler geçiriyor. Grupta oynadığı üç maçta henüz puan alamayan kırmızı-beyazlılar, 35. sırada yer alıyor.

Son dönemde ligde toparlanan Benfica, son beş maçında dört galibiyet elde etti.
Arouca’yı 5-0, Tondela’yı 3-0 ve Guimaraes’i 3-0’la geçen ekip, Newcastle deplasmanında 3-0 mağlup olmuştu.

Muhtemel 11:

Trubin – Aursnes, Araujo, Otamendi, Dahl – Rios, Barrenechea – Lukebakio, Sudakov, Barreiro – Pavlidis

LEVERKUSEN’DE AVRUPA UMUTLARI TÜKENMEK ÜZERE

Alman ekibi Bayer Leverkusen, tıpkı Benfica gibi Şampiyonlar Ligi’nde zor bir dönemden geçiyor. Grupta oynadığı üç maçta 2 puan toplayan Xabi Alonso’nun öğrencileri, 29. sırada bulunuyor. Son beş maçında iki kez kazanan Leverkusen, son olarak Bayern Münih’e 3-0 mağlup oldu. PSG karşısında alınan 7-2’lik ağır yenilgi, takımın moralini derinden sarstı.

Muhtemel 11:

Flekken – Quansah, Bade, Tapsoba – Arthur, Echeverri, A. Garcia, Grimaldo – Kofane, Schick, Poku

Benfica Bayer Leverkusen şampiyonlar ligi
