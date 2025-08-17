Şampiyonluk hayali neden uzaklaştı? Verstappen’in çıkışı gündeme bomba gibi düştü

Milton Keynes merkezli ekip, dört yıl boyunca pistlerde rakipsiz bir güç olarak şampiyonluk serisini sürdürdü. Ancak 2024 sezonunda McLaren’ın gerisinde kalıp takımlar şampiyonasında üçüncülüğe razı olan Red Bull, 2025’te de aynı tabloyu tekrarlıyor. Sezonun yarısı geride kalırken tablo değişmedi.

Red Bull’da pist performansındaki gerilemenin yanı sıra önemli yönetim değişiklikleri de yaşandı. 9 Temmuz’da Christian Horner’ın ceo ve takım patronu görevinden ayrıldığı açıklandı. Yerine Laurent Mekies getirildi. 51 yaşındaki Horner’ın ayrılış nedeni resmi olarak açıklanmazken, Adrian Newey ve Jonathan Wheatley gibi kilit isimlerin takımdan ayrılmasının bu süreçte etkili olduğu iddia edildi.

VERSTAPPEN: “ZİRVEYE DÖNMEK ZAMAN ALACAK”

F1.com’a konuşan Verstappen, çarpıcı ifadeler kullandı:

“Takım, ben buraya gelmeden önce de şampiyonluk kazanıyordu, sadece ben geldiğimde biraz yeniden yapılanma sürecine girdi ve ardından şampiyonluk kazanarak zirveye ulaştık.”

“Şu anda da biraz yeniden yapılanma sürecindeyiz gibi hissediyorum. Elbette hâlâ çok güçlü bir takımız, ama bir sonraki adımı atabilmek için küçük bir yeniden yapılanma gerekebilir. Belki de olup biteni biraz daha iyi anlamalıyız, bence bu da zaman alır.”

“Bunun, takımın zihniyetiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum – düşüşten toparlanmak her zaman böyle olmuştur, bu yüzden çok endişelenmiyorum.”

RED BULL’U TEK BAŞINA SIRTLIYOR

Bu sezon Red Bull’un topladığı 194 puanın tam 187’sini tek başına kazanan Max Verstappen, bireysel performansıyla adeta takımı ayakta tutuyor. Hollandalı pilot, şampiyonada üçüncü sırada yer alarak mücadeleye devam ediyor.