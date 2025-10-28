Şampiyonluk yolunda dev engel! Milan, Atalanta deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 9. haftası, zirve yarışını doğrudan etkileyecek dev bir maça sahne oluyor!

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

İtalya Serie A'da 9. hafta, nefes kesecek bir mücadeleyle futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Şampiyonluk adaylarından Milan, ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Atalanta'ya konuk oluyor. Maç öncesi Milan, 8 maçta topladığı 17 puanla 3. sırada yer alırken, ev sahibi Atalanta ise 8 maçta 12 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takımın zıt form grafikleri ise maça ayrı bir hikaye katıyor: Milan son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alırken, Atalanta aynı periyotta 1 galibiyet ve tam 4 beraberlik alarak sahadan ayrıldı.

Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadele, bugün saat 22:45'te başlayacak.  

Karşılaşmayı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelenin hakemliğini D. Doveri üstlenecek.

İki takımın da sahaya 3-4-2-1 benzeri bir dizilişle çıkması bekleniyor. Ev sahibi Atalanta'da kalede Carnesecchi, orta sahada de Roon ve Ederson, ileri uçta ise golcü Scamacca'nın forma giymesi bekleniyor. Konuk Milan'da ise kalede Maignan, orta sahada efsanevi isim Luka Modric ve hücum hattında yıldız oyuncular Rafael Leao ile Santiago Gimenez'in yer alması muhtemel görünüyor.

