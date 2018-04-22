Samsunsporlu futbolcular, Denizlispor maçının ardından, karşılaşmada iki pozisyonda penaltı kararı vermediği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya'nın soyunma odasına girmek istedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından soyunma odası koridorunda ve tribünlerde gerginlikler yaşandı.



Ligde küme düşme potası içinde bulunan Samsunspor ile Denizlispor arasında Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından olaylar çıktı.



Kırmızı-beyazlı taraftarlar ile Denizlispor taraftarları arasında tribünde sözlü başlayan tartışma gerginliğe yol açtı. İki takım taraftarları birbirlerine koltuk fırlatırken bazı taraftarlar tel örgüleri aşarak rakip takımın taraftarlarının arasına girdi. Polis, duruma müdahale ederek olayların büyümesini önledi.



Soyunma odası koridoru karıştı



Karadeniz ekibinin futbolcuları, maçta 2 pozisyonda penaltı kararı vermediği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya ile yardımcıları Mehmet Cem Satman ve Ali Saygın Ögel'in soyunma odasına girmek istedi. Futbolcular ile güvenlik güçleri arasında bir süre gerginlik yaşandı.



Kırmızı-beyazlı futbolcular, haksızlığa uğradıklarını savunarak hakem Yankaya'nın soyunma odasının önünde sözlü tepki gösterdi.



Samsunsporlu futbolculardan açıklama



Samsunsporlu futbolculardan takım kaptanı Ahmet Burak Solakel ile Ahmet Cebe, Furkan Köse ve Göksu Türkdoğan, basın açıklaması yaparak hakemlere tepki gösterdi.



Golcü futbolcu Göksu Türkdoğan, hakemlerin haftalardır aleyhlerinde hatalar yaptığını ve 8 puanlarının çalındığını öne sürdü.



Takım kaptanı Ahmet Burak Solakel de maçta ceza sahası içinde topun rakip oyuncunun eline çarptığını ifade ederek, "Hakem Özgür Yankaya gözlerinin önünde pozisyon olmasına rağmen penaltıyı vermedi. Yine aynı şekilde Enes İslam İlkin'in ceza sahasında düşürülmesi de penaltıydı ama hakem görmedi. Bu şekilde bizi düşürmek için planlı hareket yapılmış. Biz emeğimizle ligde kalmak istiyoruz, kimsenin bizi tutmasını ve bizim lehimize karar vermesini beklemiyoruz. Hakemlerin sadece sahada tarafsız olmasını istiyoruz." diye konuştu.



Ahmet Cebe ile Furkan Köse de Samsunspor'u düşürmek için birilerinin düğmeye bastığını iddia etti.



Öte yandan, iki takımın teknik direktörü basın toplantısına katılmadı.

