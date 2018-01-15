Samsun Valisi Kaymak, Samsunspor'a bağışta bulunan kağıt toplayıcı vatandaşı makamında kabul ederek teşekkür belgesi verdi

Samsun Valisi Osman Kaymak, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için başlatılan kampanyaya destek olan kağıt toplayıcı vatandaşı makamında ağırlayarak teşekkür belgesi verdi.



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlı kulübe destek olmak amacıyla valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta başlatılan yardım kampanyasının sürdüğü ifade edildi.



Vali Osman Kaymak'ın, yardım kampanyasına, açılan banka hesabına 555 lira yatırarak destek olan kağıt toplayıcı Kibar Keskin'i makamında kabul ettiği bildirildi.



Kaymak'ın Keskin'e, "Samsunspor'a yardım kampanyasına yaptığın destek ve fedakarlıktan dolayı sana çok teşekkür ederim. Senin verdiğin destek çok yüksek bir değerdir. Milyonlardan kıymetlidir. Yapmış olduğun destek, kampanyamızın önemli bir tanıtım yüzü olmuştur." dediği, açıklamada yer aldı.



Keskin'in ise Vali Kaymak'a makamında kendisini ağırladığı için teşekkür ettiği belirtildi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyada, 10 günde 1 milyon 175 bin lira yardım toplandığı açıklanmıştı.