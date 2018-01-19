Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyada, 1 milyon 700 bin lira toplandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyada, 1 milyon 700 bin lira yardım toplandı.



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlı kulübe destek olmak amacıyla Valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta başlatılan yardım kampanyasının sürdüğü belirtildi.



Samsunspor'a gönül verenlerin sağladığı desteğe teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor'a gönül vermiş vatandaşlarımızın Samsunspor'a destek olması amacıyla Valiliğimiz öncülüğünde 05 Ocak 2018 tarihinde başlattığımız yardım kampanyasına gösterilen hassasiyete teşekkür ediyoruz. Açılan yardım hesabında, bugüne kadar 1 milyon 700 bin lira yardım yapıldığı ve rakamların artarak devam ettiği görülmüştür. Toplanan yardım neticesinde, teknik direktör Engin İpekoğu’na ve futbolculardan Samed, Muhammet, Oğuz, Göksu, Gökay, Furkan, Ahmet Cebe, Ahmet Burak, Ercan ve Erkam'a ödeme yapılmıştır. Pazartesi günü tüm futbolculara ve personele tamamen ödeme yapılacak olup, salı gününden itibaren transfer tahtasının açılması için çalışılacaktır. Futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."