Samsunsporlu futbolcu Ahmet Cebe: "Belki ekonomik sıkıntılar nedeniyle iyi hazırlanamadık ama bugünden sonra artık Gazişehir Gaziantep maçına konsantrasyon sağlayacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbolcuları Ahmet Cebe ve Gökay Iravul, ekonomik sıkıntıları bir yana bırakarak deplasmandaki Gazişehir Gaziantep maçına odaklandıklarını söyledi.

Tecrübeli oyuncu Ahmet Cebe ve Gökay Iravul, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep'le önemli bir maç yapacaklarını belirten Ahmet, "Rakibimizle aramızda sadece 1 puan var. Belki ekonomik sıkıntılar nedeniyle iyi hazırlanamadık ama bugünden sonra artık Gazişehir Gaziantep maçına konsantrasyon sağlayacağız. Bu maçtan mutlaka puan veya puanlar alarak Samsun'a dönmek istiyoruz. Hemen arkasından yine düşme hattındaki rakibimiz Grandmedical Manisaspor ile oynayacağız. Bu maçtan da 3 puan alırsak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmış oluruz. Bu zor günleri böyle mutlu şekilde geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Birçok futbolcunun alacakları ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrılması nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayacaklarını vurgulayan Ahmet, "Gazişehir Gaziantep maçında büyük ihtimal sağ bek olarak oynayacağım. Eskiden de bu pozisyonda oynuyordum, zorluk çekeceğimi düşünmüyorum. Tecrübemi ortaya koyacağım ve bu maçtan istediğimiz sonuçla dönmek için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.



Gökay: "Çok eksiğimiz var"

Gökay Iravul ise Samsun Valisi Osman Kaymak'ın öncülüğünde başlatılan çalışmayla futbolcuların alacaklarının yavaş yavaş ödendiğini belirterek, "Ancak içinde bulunduğumuz durumu bir kenara bırakacağız. Çünkü önemli bir maç oynayacağız. Takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle çok eksiğimiz var, bunun için final havasında mücadele ortaya koyacağız. İnşallah Gaziantep'ten iyi sonuçla döneriz ve taraftarlarımızı mutlu ederiz." diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor, ligde 22 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcular ısınma, koşu ve kısa pas çalışması yaparak 5'e 2 oynadı.

Antrenmana, Jonathan Ayite ve Samed Kılıç çıkmadı. Bu futbolcuların, alacakları ödenmediği takdirde sözleşmelerini tek taraflı feshederek kentten ayrılacakları öğrenildi.



Kongre yine ertelendi

Kulüp Başkanı Erkurt Tutu ve yönetim kurulunun istifasının ardından Samsunspor Kulübü Divan Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda planlanan olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 27 Ocak'a ertelendi.

Samsunspor'da bir ay içinde planlanan üçüncü kongrede de aday çıkmadı. 27 Ocak'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak kongrede aday çıkmaması halinde kulübe kayyum atanacağı belirtildi.