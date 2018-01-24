"Ufuk Samsun'a geldi, Çağrı yarın burada olacak. Bu iki futbolcu ile anlaşabilirsek tekrar sözleşme imzalamak istiyoruz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da, sportif direktör Coşkun Zeren, bir süre önce alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek kentten ayrılan Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya'ya ilişkin, "Ufuk Samsun'a geldi, Çağrı yarın burada olacak. Bu iki futbolcu ile anlaşabilirsek tekrar sözleşme imzalamak istiyoruz." dedi.



Zeren, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, alacakları ödenmediği için sözleşmesini fesheden oyuncularla bir süredir görüşme halinde olduklarını söyledi.



TFF 1.Lig'inde transfer tahtasının halen kapalı olduğunu ancak alacakları ödenmediği için ayrılan oyuncularla sözleşme yapmak için buna gerek duyulmadığını belirten Zeren, "Biz de Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya ile bir süredir zaten görüşüyorduk. Ufuk Samsun'a geldi, Çağrı yarın burada olacak. Bu iki futbolcu ile anlaşabilirsek tekrar sözleşme imzalamak istiyoruz. Ayrıca Ramazan Övünç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik." diye konuştu.



Zeren, takımın acilen özellikle liberoya ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir tane liberomuz var, o da Gazişehir Gaziantep maçında cezalı duruma düştü. Şimdi o bölgede oynatacak oyuncumuz yok. İçimizden belirlediğimiz iki oyuncu o alanda kahramanca oynayacaktır. Zaten defansa acil transfer gerekiyor. Bunun için de transfer tahtasının açılması lazım."



Öte yandan Samsunspor, 27 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.



Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı oyuncular, ısınma koşusu, 5'e 2 ve çift kale maç yaptı.