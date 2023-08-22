Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Kartal'ın açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rakibe üstünlük kurarak maçı kazandıklarını söyledi.

Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Kartal'ın açıklamaları
Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Kartal'ın açıklamaları

Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'e 11 yıl sonra çıkan Samsunspor'a ve Samsun şehrine Süper Lig'de başarılar diledi.

Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Kartal'ın açıklamaları - Resim : 1

Samsun'un güzel bir futbol şehrin olduğuna işaret eden Kartal, "Ama sadece şunu söyleyebilirim, bu kadar güzel bir stat, bu kadar güzel bir atmosferdi daha güzel bir zeminde futbol oynamak isterdik. Oyuna çok iyi başlayamadık. İlk 15 dakika sahanın birazcık zeminin bozuk olmasından dolayı tam motive olamadı oyuncularımız. Daha sonra yavaş yavaş oyun kontrolünü ele aldık. Devre arası yapmış olduğumuz konuşmayla, hamlelerimizle, organizasyonumuzla neleri nasıl daha iyi yapabiliriz, maçı lehimize çeviririz diye ve maça bu şekilde ikinci yarıya başladık. Sonuçta oyuncularımız gerçekten ikinci yarıda daha istekli, coşkulu, kendi oyunumuzu oynayarak rakibe üstünlük kurduk ve maçı kazanmasını bildik." ifadesini kullandı.

Kartal, oyuncularımı bugünkü galibiyetlerinden dolayı tebrik ederek, "Şaban Erdikler yönetim kurulu üyemiz rahmetli oldu. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu galibiyeti yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz. Samsunspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.

Milli pentatletler İngiltere’de "Paris 2024" kotası için yarışacakMilli pentatletler İngiltere’de "Paris 2024" kotası için yarışacakSpor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente ile kendi sahalarında karşılaşacaklarını hatırlatan Kartal, buradan avantajlı bir sonuçla Hollanda'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
22 Ağustos gününe altın fiyatları nasıl başladı? Kura göre altın fiyatları...
22 Ağustos gününe altın fiyatları nasıl başladı? Kura göre altın fiyatları...
Beşiktaş,F.Bahçe.G.Saray,A.Demirspor maçları ertelenebilir!
Beşiktaş,F.Bahçe.G.Saray,A.Demirspor maçları ertelenebilir!
22 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
22 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Kuzey Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Skandalı! Türkiye’nin Kararlı Tavrı! -Mustafa Kemal Çiçek Ulusal Kuzey Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Skandalı! Türkiye’nin Kararlı Tavrı! -Mustafa Kemal Çiçek Ulusal Galatasaray Norveç'te avantaj arayacak Galatasaray Norveç'te avantaj arayacak