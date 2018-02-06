"Üst sıralara odaklanmaya çalışacağız ama öncelikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanmamız gerekiyor"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, oynayacakları 3 maçı kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kendileri için hayati önem taşıdığını aktardı.

Sahalarında oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanmak istediklerini belirten İpekoğlu, "Bu maçı kazanırsak ondan sonra oynayacağımız Altınordu ve Ankaragücü maçlarında alacağımız puanlar daha da önemli hale gelecek. Üst sıralara odaklanmaya çalışacağız ama öncelikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanmamız gerekiyor." diye konuştu.



İpekoğlu, takımın ligde iyi gitmesinin taraftarları da hareketlendireceğini kaydederek, taraftarların iç sahadaki maçlarda tribünleri dolduracağına inandığını vurguladı.

Deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının hakemi Erkan Engin'e tepki gösteren İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Maçın son dakikasında Georgios Samaras'ın yüzde yüz golünü hakem hata yaparak iptal etti. Tabii ki hakemler hata yapabilir ama devamlı bizim aleyhimize olduğu zaman sıkıntı oluyor. Hakemlerin bir pozisyonla ilgili karar verirken biraz düşünmesi gerekiyor. Samaras ile rakibinin arasında 30 santimetrelik boy farkı var. Samaras zaten bu farkı kullanarak kafa vuruyor, niye faul yapsın ki? İnşallah bundan sonraki maçlarımızda böyle hayati hatalarla karşılaşmayız."



Samsunspor, 11 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. İpekoğlu yönetimindeki kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon çalışması gerçekleştirdi.



Antrenmanın ardından Samsunsporlu taraftarlar, futbolculara baklava ikram etti.