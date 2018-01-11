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Samsunspor için düzenlenen yardım kampanyası

Kampanyada toplanan bağışlarla futbolculara ödeme yapıldı

Samsunspor için düzenlenen yardım kampanyası

Samsun Valiliği tarafından başlatılan "Samsunspor'a sahip çık" kampanyasında toplanan bağışlarla futbolculara ödeme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Samsunsporlu futbolcularla toplantı gerçekleştiren Vali Osman Kaymak'ın, oyuncuların alacaklarının yüzde 50'sinin ödenmesini, kalanı için de ödeme planı sunulmasını görüştüğü belirtildi.

Teklifi kabul eden futbolculardan Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Furkan Köse ve Göksu Türkdoğan'a alacaklarının yüzde 50'sinin, Erkam Reşmen ve Kenan Karışık'ın ise alacağının tamamının ödendiğinin kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi:
"Ancak futbolcularımızın kalan parasının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiası ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Samsunspor takımımızı aktif hale getirebilmemiz konusunda yardımlarınızı bekliyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #Vali Osman Kaymak #TFF 1. Lig #samsunspor #samsun valiliği #futbol
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