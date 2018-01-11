Karadeniz ekibinde Halil İbrahim Pekşen, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.



Karadeniz ekibi, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle futbolcularını kaybetmeye devam ediyor.

Geçen hafta alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 5 futbolcunun takımdan ayrılmasının ardından bugün de Halil İbrahim Pekşen, aynı sebepten sözleşmesini tek taraflı feshederek kentten ayrıldı.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Osman Kaymak ile alacakları ödenmeyen oyuncuların görüştüğünü ve belli bir ödeme takvimi üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Bazı oyuncuların alacaklarının belirli kısmının ödendiğini aktaran Zeren, "Henüz hiç alacağı ödenmeyen oyuncu var. Bunların içinde yabancı oyuncularımız da bulunuyor. Birkaç gün içinde bu oyunculara da gerekli ödemeler yapılacak. Sıkıntılarımız var ama oyuncularımız, teknik ekibimiz ve camia, takımına sahip çıkıyor. Henüz sıkıntıları aşmış değiliz ama aşma yönünde ciddi çalışmalar var." diye konuştu.

Halil İbrahim Pekşen'in ayrılış biçiminin şık olmadığını dile getiren Zeren, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz ile futbolcular görüştü. Sayın Valimizin ödeme teklifini kabul ettiler ama bir gün sonra Halil İbrahim Pekşen bundan cayarak takımdan ayrıldı. Altı oyuncumuz gittiği için tabii ki acil transfere ihtiyacımız var ama önceliğimiz mevcut oyuncuların alacaklarının bir an önce ödenmesidir. Bunlar ödendikten sonra transfer tahtasının açılması için çalışacağız. Çünkü bizim durumumuzda bulunan birçok takım gerekli transferlerini yaptı ama biz bu konuda eksik kaldık."

Öte yandan Samsunspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.