🔴 Samsunspor – Shkendija CANLI İZLE! Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya’da Shkendija ile karşılaşıyor. Mücadele TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. İşte maç saati, stat ve yayın detayları…
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda heyecan devam ediyor. Türkiye’nin turnuvadaki tek temsilcisi Samsunspor, ilk maçta deplasmanda Shkendija karşısında avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak.
Karşılaşma bu akşam saat 23.00’te, Üsküp’te bulunan National Arena Todor Proeski Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak.
Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Shkendija – Samsunspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.
TRT 1’in güncel uydu bilgileri şu şekilde:
TRT 1 SD yayın
Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) – 11.958
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 HD yayın
Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) – 11.794
Frekans: 11.794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
TRT 1; Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında da şifresiz olarak izlenebiliyor. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler tabii platformunda “Canlı Yayınlar” bölümünden TRT 1’i seçerek maçı canlı izleyebiliyor. Ayrıca trt1.com.tr adresindeki “Canlı İzle” sekmesinden de erişim sağlanabiliyor.