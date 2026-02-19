🔴 Samsunspor – Shkendija CANLI İZLE! Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda heyecan devam ediyor. Türkiye’nin turnuvadaki tek temsilcisi Samsunspor, ilk maçta deplasmanda Shkendija karşısında avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak.

Karşılaşma bu akşam saat 23.00’te, Üsküp’te bulunan National Arena Todor Proeski Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak.

Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Shkendija – Samsunspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.

TRT 1; Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında da şifresiz olarak izlenebiliyor. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler tabii platformunda “Canlı Yayınlar” bölümünden TRT 1’i seçerek maçı canlı izleyebiliyor. Ayrıca trt1.com.tr adresindeki “Canlı İzle” sekmesinden de erişim sağlanabiliyor.